Vizinhança Solidária se une contra a violência nos bairros

A tecnologia a favor da segurança. O projeto Vizinhança Solidária reúne câmeras de monitoramento, elas estão sendo úteis na divulgação de assaltos na região, na maioria dos casos, os assaltantes são identificados e presos pela a polícia

O projeto Vizinhança Solidária teve início em 2009 nas principais ruas e avenidas de Osasco, porém como a tecnologia era precária e os custos de implantação eram altos, o projeto logo acabou sendo abortado. O Projeto tinha como nome “Big Brother das Avenidas” em analogia ao programa da Rede Globo. “Adaptamos a ideia e levamos as imagens para a rua e compartilhamos com a sociedade e com os agentes públicos de segurança. Na oportunidade com a Polícia Civil de Osasco”, comenta um dos idealizadores Roberto Rocha.

Com uma nova roupagem e custando menos, o projeto agora denominado Vizinhança Solidária começou efetivamente a operar em setembro de 2016 no Jardim das Flores e neste ano os moradores dos bairros de Presidente Altino, Jardim Califórnia, Vila Osasco, Jaguaribe e Bela Vista já iniciaram a implantação.

A população custeia todos os equipamentos, internet Banda Larga e manutenção das câmeras e o Estado utiliza a tecnologia e interage com a sociedade civil organizada (Associações de Moradores) de forma tranquila e eficiente, podendo acessar as imagens em tempo real e as gravações ficam armazenadas. Não há qualquer ônus ao Estado.

Os moradores que participam do projeto precisam pagar R$ 42 mensalmente. O valor investido pode ser pago diretamente para a Associação de Moradores ou diretamente para uma empresa que cuida das câmeras. e a manutenção do sistema de gravação In Cloud. Além disso, o valor cobre a administração do sistema, manutenção das câmeras sociais, implantação de novas câmeras e até mesmo custeia as campanhas de ação social no bairro, campanhas de conscientização sobre como melhorar a zeladoria, ou mesmo custear as reuniões e faixas informativas pelo bairro. A administração deste recurso é sempre determinada em reunião com os moradores, sempre tem um morador que fica responsável em ser o Tutor deste projeto na rua. No bairro que existe uma Associação de Moradores, normalmente ela fica encarregada desta administração.

De acordo com Roberto a ideia é que todos os bairros possam se unir e debater seus problemas. E que procurem se orientar nos sites oficiais da Polícia Militar sobre o Projeto “Vizinhança Solidária”. “Procurem seus vizinhos, comecem a se conhecer e a trocar informações via whatsapp em grupos de alerta, e a cada mês possam se reunir para buscar soluções conjuntas, até mesmo poder coletivamente reivindicar ao governo as providências que entendam ser urgentes para melhorar a qualidade de vida da rua em que mora. Consequentemente, estas ações coletivas em uma rua podem ressoar no bairro, na cidade, no estado e de forma sinérgica no País inteiro. Em resumo, quando uma ação social é organizada pela própria sociedade e realmente tem como objeto o bem estar social coletivo, dá certo e prospera naturalmente.”

De acordo com um dos responsáveis pelo projeto no Jardim das Flores, Roberto Rocha, o maior ganho que o Projeto Vizinhança Solidária trouxe, foi a aproximação dos moradores e o retorno da convivência social. “Estamos redescobrindo que juntos resolvemos mais fácil qualquer problema no bairro, juntos conseguimos a atenção dos poderes públicos e principalmente que o isolamento não é bom para ninguém.Voltamos aos poucos a resgatar, bons e velhos costumes de falar bom dia para nossos vizinhos e saber como estão e se precisarmos de alguma ajuda, temos com quem contar em nossa vizinhança.”