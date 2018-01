Vizinho furta som e bateria de carro no Jaguaribe em Osasco

A Polícia Militar realizou nesta terça, 2 às 09h28 pela Rua Deodate Pereira Rezende no Jaguaribe em Osasco , a prisão de um indivíduo por furto qualificado.

Em atendimento de ocorrência para via COPOM de averiguação de furto, a equipe deslocou ao local dos fatos, onde em contato com o proprietário do veículo informou que estava na residência de sua namorada e seu veículo encontrava-se estacionado pela via, quando ao olhar pela janela da residência a rua, visualizou o vizinho retirar o som e a bateria do seu carro. A equipe deslocou até a residência apontada e em revista foi localizado os pertences da vítima.