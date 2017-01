Você sabia que gestantes devem ter cuidados especiais com a saúde oral?

Olá meus amigos, tudo bem? Primeiramente um feliz 2017 que seja repleto de realizações. E nessa época de ano novo, vamos falar de vida nova: você sabia que as gestantes devem tomar um cuidado especial com a saúde oral?

Isso acontece porque ocorrem alterações hormonais no organismo feminino. Um dos reflexos é que o fluxo da saliva e ph se modificam aumentando assim a probabilidade de problemas gengivais e periodontais.

Os cuidados são os de higienização minuciosa e além disso a reposição adequada de cálcio, pois essa substância pode ter uma baixa no organismo da mulher e que pode facilitar o surgimento de cáries. lembre-se de ter uma alimentação também saudável.

E como o ditado diz, é sempre bom prevenir do que remediar. Clareamentos e processos estéticos gerais, por prevenção é melhor serem feitos após o parto, mesmo que não esteja clara na literatura se há algo que pode interferir na gestação.