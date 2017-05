Você sabia que o botox também pode ser utilizado na saúde oral?

Olá meus amigos, tudo bem?

Vocês sabiam que o botox, não é utilizado somente por dermatologistas e cirurgiões plásticos? Sim, nós dentistas também podemos utilizar para o tratamento e também estética oral.

A ATM (articulação temporo mandibular) é responsável pela abertura e fechamento da boca. Sintomas como dificuldade ou estalidos ao abrir a boca e dores de cabeça, podem ser um indicativo de uma DTM (Disfunção Temporo Mandibular), que acomete em milhões de pessoas ao redor do mundo

Um dos usos é para o tratamento do bruxismo – ranger de dentes. A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, age no músculo masseter, promovendo um relaxamento deste e assim diminuindo a força de tensão do músculo responsável pelo apartamento e ranger dos dentes.Vale salientar que o botox alivia as dores e o desconforto da DTM, porém não é um tratamento.

Também pode ser utilizado para diminuição das gengivas, proporcionando uma maior harmonia. O sorriso gengival ocorre devido a desproporção entre o tamanho da gengiva e do dente, fazendo com que esta pareça maior. Como tratamento podemos realizar o botox, que age impedindo ou diminuindo a contração muscular, impossibilitando a gengiva de se evidenciar sempre que o paciente sorri. Logicamente que estas aplicações devem seguir rigorosas normas técnicas e por um profissional capacitado. Até a próxima!