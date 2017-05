Vôlei de Osasco estreia com vitória no Mundial disputado no Japão

O Vôlei Nestlé estreou nesta madrugada no Mundial. O time de Osasco venceu o NEC Red Rockets, por 3 sets a 0 (25/11, 25/17 e 25/19), em 1h20 de jogo em Kobe, no Japão.

O Vôlei Nestlé voltará à quadra ainda nesta terça-feira (09.05), às 22h, para duelar com o Eczacibasi Istanbul (Turquia). O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Na vitória da equipe de Osasco sobre o NEC Red Rockets, do Japão, brilhou a estrela da central Bia, maior pontuadora do confronto, com 16 acertos. A ponteira Tandara também teve uma boa atuação, com 14 pontos. O time do treinador Luizomar de Moura também se destacou no saque, com 10 pontos neste fundamento.

O técnico Luizomar de Moura gostou da atuação do time de Osasco e parabenizou a equipe brasileira pela postura em quadra.

“Conseguimos apresentar concentração e um vôlei de alto nível desde o início. Ter um bom saque foi um dos diferencias para nossa vitória. Nossa defesa e recepção funcionaram bem durante os momentos difíceis. Como treinador encaro como uma grande oportunidade disputar um torneio em um local magnífico como o Japão. Eu sempre aprendo com a disciplina e o trabalho duro dos atletas japoneses”, disse Luizomar de Moura.

Tabela Mundial feminino de clubes:

No Mundial feminino de clubes, as equipes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos e as duas melhores classificadas em cada chave passam para as semifinais.

Grupo A

VakifBank (Turquia)

Dínamo Moscou (Rússia)

Rexona-Sesc (Brasil)

Hisamitsu Springs (Japão)

Grupo B

Vôlei Nestlé (Brasil)

Nec Red Rockets (Japão)

Eczacibasi Istanbul (Turquia)

Volero Zurich (Suíça)

Tabela do Mundial de Clubes

Primeira fase – Grupo A:

09/05 – 7h – Rexona-Sesc 3 x 1 Hisamitsu Springs (Japão) (25/16, 20/25, 25/16 e 25/21)

10/05 – 0h55 – Rexona-Sesc x Vakifbank (Turquia)

11/05 – 21h30 – Rexona-Sesc x Dínamo Moscou (Rússia)

Primeira fase – Grupo B:

09/05 – 3h30 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Nec Red Rockets (Japão) (25/11, 25/17 e 25/19)

09/05 – 22h10 – Vôlei Nestlé x Eczacibasi Istanbul (Turquia)

12/05 – 0h – Vôlei Nestlé x Volero Zurich (Suíça)

Semifinais:

13/05 – 3h30 – 1º do Grupo A x 2º do Grupo B

13/05 – 7h – 1º do Grupo B x 2º do Grupo A

Finais:

14/05 – 2h30 – Disputa pelo terceiro lugar

14/05 – 7h – Disputa pelo título