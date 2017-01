Vôlei Nestlé está na semifinal da Copa Banco do Brasil

A Fase Final da Copa Banco do Brasil feminina de vôlei 2017 começará a ser disputada nesta sexta-feira, 27, com quatro das melhores equipes do país. O primeiro duelo das semifinais será uma reedição da última final e reunirá o Rexona-Sesc (RJ) e o Dentil/Praia Clube (MG), às 19h30. Na sequência, às 22h, o Vôlei Nestlé Osasco enfrentará o Camponesa/Minas (MG). As duas partidas serão disputadas no ginásio do Taquaral, em Campinas e terão transmissão ao vivo do SporTV e da TV Brasil. A grande decisão será no dia 28 de janeiro, às 21h.

Na partida do time osasquense, um duelo entre equipes tradicionais do voleibol brasileiro. Também estarão em quadra duas das melhores líberos da atualidade no Brasil, Camila Brait, pelo Vôlei Nestlé, e Léia, pelo Camponesa/Minas.

A líbero Camila Brait, do Vôlei Nestlé, elogiou o sistema defensivo das mineiras e pediu concentração para o time de Osasco. “O Camponesa/Minas defende muito bem então precisamos ter muita paciência e lucidez durante o jogo. Com a chegada da Hooker, o time delas ficou ainda mais forte. A Jaqueline também é uma jogadora experiente e que pode ajudar muito a equipe. Estamos estudando bastante o time delas para tentarmos anular algumas jogadoras e também vamos precisar entrar em quadra concentradas desde o início”, disse Camila Brait.

Pelo lado do Camponesa/Minas, a líbero Léia espera um jogo difícil, mas mostrou confiança em uma boa apresentação das mineiras. “Nosso time está crescendo nessa temporada. Temos feito bons jogos no returno da Superliga e vamos chegar motivadas para esse duelo com o Vôlei Nestlé. Sabemos que elas têm um time experiente e acostumado a disputar decisões, mas estamos confiantes”, afirmou Léia.