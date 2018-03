Vôlei Osasco vai jogar a primeira partida da semifinal fora de casa

O Vôlei Nestlé vai abrir a semifinal da Superliga fora de casa. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a tabela do playoff e a equipe de Osasco encara o Dentil/Praia Clube nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, no ginásio do Praia Clube, em Uberlândia (MG), com transmissão do Sportv. A série que vale vaga na decisão será uma melhor de cinco partidas e do outro lado da chave estão Camponesa/Minas e Sesc/RJ, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 21h30, em Belo Horizonte.

Após iniciar a série em Minas Gerais nesta sexta-feira, o Vôlei Nestlé voltará a sentir o calor de sua torcida na segunda-feira (26), quando recebe o Praia para o segundo confronto do playoff. Como aconteceu ao longo de toda a Superliga, a expectativa é para lotação máxima no José Liberatti, que tem capacidade para 4 mil pessoas. “Nossos torcedores são nosso sétimo jogador em quadra e sempre contamos muito com a força deles na luta pelas vitórias”, atesta e líbero Tássia.

O terceiro confronto volta para Uberlândia, no dia 31 de março, sexta-feira. Caso nenhuma equipe feche a série com placar de 3 a 0, serão necessários os quarto e quinto jogos, dias 2 de abril, em Osasco, e 6 de abril, novamente em Minas Gerais. “Sabemos que serão partidas muito difíceis, mas vamos dar o nosso máximo. Agora é foco total no Praia, trabalhar muito, estudar muito, e ir com tudo em busca dessa classificação para a final da Superliga”, garante a levantadora Fabíola.

Vôlei Nestlé e Dentil/Praia Clube de enfrentaram três vezes na temporada 2017/18. Pela Superliga, foram duas vitórias da mineiras – 3 a 1 em Uberlândia e 3 a 0 em Osasco. Na Copa Brasil, disputada em janeiro, na cidade catarinense de Lages, Tandara, Maria Paraíba, Bia e cia. levaram a melhor. Derrotaram o adversário por 3 sets a 0 na final e conquistaram o tricampeonato da competição nacional.

A classificação para a semifinal veio com duas vitórias sobre o Hinode, ambas por 3 sest a 1. A primeira, no José Liberatti lotado, na manhã do domingo (2). A segunda, no sábado (17), em Barueri, onde, mesmo com o ginásio José Correa cheio de torcedores locais, os osasquenses fizeram a diferença – e muito barulho – para apoiar sua equipe. No final, em reconhecimento, as jogadoras do Vôlei Nestlé se dirigiram para a direção das arquibancadas a fim de agradecer e fazer a festa junto com sua fanática torcida.