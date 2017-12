Vôlei Paralímpico Osasco faz vaquinha virtual para participar de competições

Esportes paralímpicos, como o vôlei sentado, trazem expressivos resultados ao Brasil, não só nas Paralimpíadas, mas também em outras renomadas competições internacionais. Tal realidade só não é ainda mais nítida pela falta de apoio, e com o Osasco não é diferente.

O paradesporto precisa de gente que acredite no seu potencial. Oficialmente formada em 2017, a equipe de Vôlei Paralímpico Osasco é composta por 22 atletas, mais um coordenador técnico e alguns voluntários, que conciliam seu trabalho no time com outro emprego necessário para seu sustento e de suas famílias também.

Todos sonham em um dia viver apenas do esporte, o objetivo do time não é apenas formar bons jogadores de vôlei paralímpico, mas sim promover a inclusão social de pessoas com deficiência por meio do esporte, mostrando-as que nenhuma limitação trazida por algum acidente ou doença as impedirá de ser alguém.

Por este motivo eles criaram uma campanha de vaquinha virtual para ajudar o time. Se você pode ajudar financeiramente é só acessar: www.kickante.com.br/campanhas/volei-solidario

Como será utilizado o dinheiro: