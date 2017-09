Volkswagen apresenta novo Polo GTi com motor de 200 cv

A identificação mais conhecida do mundo para carros compactos esportivos: GTI, ou Gran Turismo Injection, associada inseparavelmente à Volkswagen. Um novo Volkswagen GTI está sendo lançado no mercado: o Novo Polo GTI, com potência de 200 cv, câmbio automático DSG e velocidade máxima de 237 km/h. Uma característica do Polo GTI é a dinâmica perfeitamente equilibrada. Esse é o segredo da ideia do GTI – uma aliança de agilidade com alta potência, baixo peso, equipamento de rodagem conciso, mas confortável, tração dianteira com segurança e ótima ergonomia na posição dos assentos, por trás de um firme volante esportivo. Além dessas características há a simbologia GTI, tal como a típica faixa vermelha na grade do radiador e a lendária forração ‘Clark’ dos assentos, que tornam cada Volkswagen GTI único em sua categoria.

A história do Polo esportivo começa em 1980 com o primeiro GT, inicialmente sem injeção de combustível. O Polo GT G40 já trazia o dinamismo de um GTI em 1987, com velocidade máxima de 200 km/h. O ano de 1998 viu o lançamento do primeiro Polo GTI, com 120 cv. Em 2010, sua potência foi elevada para 180 cv e, em 2014, para 192 cv. Em 2017, o Novo Polo GTI quebra a barreira simbólica dos 200 cv. Para acompanhar a alta performance do motor ele tem a suspensão esportiva de série e a suspensão Sport Select opcional. Graças à mudança para a Estratégia Modular Transversal (MQB) e à distância entre eixos e largura aumentadas, o novo Polo GTI é substancialmente mais espaçoso. O carro de cinco lugares tem também um porta-malas que vai de 305 a 1.079 litros – o anterior tinha porta-malas com capacidade de 204 a 952 litros.

A dianteira inclui para-choque diferenciado com defletor integrado e faróis de neblina de série. Também há um dos símbolos clássicos do GTI na dianteira: a faixa vermelha na grade do radiador. Um item exclusivo presente neste GTI são os faróis em LED opcionais com um aleta vermelha – estilisticamente, eles são extensões da faixa vermelha da grade do radiador. Naturalmente, os outros símbolos incluem o logotipo GTI, assim como as entradas de ar com estrutura em colmeia no alto da grade do radiador e abaixo dela, no para-choque. O Novo Polo GTI também se diferencia das versões menos potentes do Polo pelos painéis pretos com a alto brilho em forma de C no para-choque.

O Polo GTI também pode ser identificado pelas típicas características GTI na traseira. Aqui, o preto também é um elemento de estilo: uma característica trazida do primeiro Golf GTI de 1976 para a nova era. O preto é usado em lugares como a área ao redor do vidro traseiro. Outras características GTI na traseira incluem um difusor preto com alto brilho e as duas ponteiras cromadas do sistema de escapamento integradas ao lado esquerdo. Em linha diretamente acima das ponteiras, fica a assinatura GTI na tampa do porta-malas. Outro item de série do Polo GTI são seus conjuntos de lanternas traseiras em LED que à noite asseguram uma assinatura luminosa muito especial.

Todo Novo Polo GTI tem quatro portas e é equipado com sistema de monitoramento de área Front Assist com Frenagem Urbana de Emergência e Monitoramento de Pedestres, assim como o sistema de Frenagem Automática Pós-colisão. O Novo Polo GTI traz muitos outros itens de série. Além dos itens GTI específicos, eles incluem airbags de cabeça adicionais na frente e atrás, bloqueio XDS do diferencial, seleção do perfil de condução, sistema de infotainment Composition Colour, luz ambiente (branca), soleiras das portas com logo GTI, ar-condicionado, faróis de neblina e luzes de curva, grupos de lanternas traseiras em LED, banco do motorista com ajuste de altura, tapetes na frente e atrás, vidros elétricos e display multifuncional. O novo motor do Polo GTI é lançado com câmbio de dupla embreagem (DSG) de seis marchas. Uma versão com câmbio manual de seis velocidades será lançada no ano que vem. O Polo GTI com DSG acelera até 100 km/h em 6,7 segundos. O mais potente Polo da atualidade atinge uma máxima de 237 km/h. Apesar da potência de 200 cv, o Polo GTI pode ser usado com muita economia, graças à sua eficiente tecnologia. O consumo combinado da versão DSG é 5,9 l/100 km (equivalendo a 134 g/km de CO2).