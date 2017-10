Vozes Televisivas

E vejo mais um famoso falando que vai sair das redes sociais porque não suporta certos comentários.

O sujeito dá opinião e não suporta opiniões contrárias. Assim fica difícil. São os famosos e sua democracia seletiva.

Falando nisso…

O Juninho Pernambucano, ex-jogador de futebol, e hoje comentarista esportivo da Globo, não quer apoiadores de um candidato em suas redes sociais. Mais uma estranha democracia.

Mas o que me deixa feliz mesmo é que o mundo real é tão diferente das redes sociais. E eu vivo esse mundo real. Graças a Deus.

Mudando de assunto…

E “Tempo de Amar”, Globo, continua lenta. Mas, parece, apenas parece, que a trama vai dar uma bela acelerada quando alguns personagens chegarem ao Brasil.

Mudando de assunto…

Nem sempre consigo assistir os programas de televisão no horário original. Como prefiro. E por isso, muitas vezes assisto na internet.

Fico muito triste quando emissoras não têm o conteúdo em seu site.

Não parece, mas eu estava pensando.

Já pensou o dia que o Silvio Santos bater as botas?

Os programas de fofoca vão falar durante uns 763 anos seguidos. E eu já disse, que o SBT reprise por anos e anos os programas do dono do Baú.

Mas, lógico, que o Silvio Santos seja eterno. Que viva muito tempo alegrando e irritando o politicamente correto.

Ainda no SBT…

E minha mãe cada dia gosta mais e mais do Fabrizio Fasano Junior. O principal jurado do “Bake Off Brasil”. O cidadão elimina todos participantes que minha mãe odeia. Isso que é sintonia. E o programa continua ótimo dos ótimos.

Outro que eu adoro…

É o “O Céu é o Limite”, Rede TV, apresentado pelo surpreendente Marcelo de Carvalho. Só não gosto da edição do programa. Com palmas fora de hora, risadas colocadas por cima de qualquer fala. Fico tudo estranho e artificial.

Um assunto nada a ver, mas para quem possa interessar…

Estou terminando quase quatro meses de obras aqui em casa. Estou recomendando o pedreiro. Ótimo profissional.

Voltando para televisão…

Outro dia, a Sônia Abrão estava comentando da Adriane Galisteu substituir a Ana Maria Braga na Globo. Eu preferia Galisteu no lugar da Sophia Abrão no “Vídeo Show”. Seria perfeito.

E m orreu o compositor, muito bom, Sérgio Sá. Achei que foi tão pouco comentado. Uma pena.

Para fechar…