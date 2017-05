WhatsApp apresenta instabilidade em conexões 3G e 4G quanto em redes Wi-Fi

O site Down Detector, que agrega relatos de problemas de conexão com sites e aplicativos, mostra que os problemas com o WhatsApp nesta quarta começaram por volta das 17h.

Um mapa feito pela página mostra que as reclamações se concentram na Europa ocidental e no Brasil. Na seção de comentário do site, porém, usuários de todo o mundo afirmam que o aplicativo está fora do ar em seus respectivos países.

A assessoria de imprensa do WhatsApp afirmou que a empresa ainda não se posicionou sobre o caso.