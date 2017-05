White Martins abrirá 40 vagas de estágio

A White Martins, uma das líderes dos segmentos de gases industriais e medicinais da América do Sul, tem 40 vagas de estágio disponíveis na FGV Talentos. No evento, que tem formato online e ocorre entre os dias 01 e 10 de junho, a companhia oferece oportunidades voltadas aos cursos superiores de Administração, Engenharia Mecânica, Química, Produção, Direito, Economia e Contábeis.

As vagas são para as unidades do Rio de Janeiro, Campinas, Osasco, Belo Horizonte (MG), Sapucaia do Sul (RS), Araucária (PR), Belém (PA), Recife (PE) e Salvador (BA). Os interessados devem ter previsão de formatura entre julho e dezembro de 2019, inglês intermediário, conhecimentos de informática e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana. O canal de inscrição é o site www.whitemartins.com.br/estagio.

Os benefícios contemplam bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e ticket refeição. O contrato de estágio poderá ser renovado a cada seis meses, com prazo máximo de dois anos.

Todos os estagiários são acompanhados por um orientador, que é responsável por definir suas atividades e os objetivos a serem alcançados e verificar seus resultados. Os programas de treinamento compreendem atividades de integração, formação geral e específica. “Nosso programa de estágio investe na formação por meio de cursos, palestras e contato direto com os executivos da empresa. Desejamos proporcionar expertise sobre nossa operação, nossos negócios e o mercado de atuação para preparar futuras lideranças da companhia. É importante que o profissional tenha interesse pelo aprendizado constante, esteja motivado por novos desafios e se identifique com os valores da companhia”, afirma Anna Paula Rezende, diretora-executiva de Talentos e Sustentabilidade da White Martins.