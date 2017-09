Zona Norte de Osasco ganha Portal do Trabalhador

Nesta terça-feira, 19, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), iniciou as atividades de mais um Portal do Trabalhador, que funcionará de forma provisória em uma unidade móvel instalada na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) Zona Norte. O local para a construção da sede fixa já está em processo de planejamento e também será na Zona Norte.

Terceira unidade aberta nos últimos seis meses, o novo Portal do Trabalhador funcionará sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h, e com atendimentos gratuitos para intermediação de mão de obra, auxílio no seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho e auxílio no cadastro do Bolsa Família.

Subsidiado por verbas federais e municipais, o projeto marca mais uma parceria entre a Prefeitura de Osasco, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social e FITO. Com capacidade média para 250 atendimentos diários, o Portal do Trabalhador Unidade Móvel aumentará ainda mais o número total de atendimentos à população, descentralizando os serviços já prestados e levando o atendimento para mais perto da população da Zona Norte.

Segundo a secretária da SDTI, Dulce Cazzuni, o início das atividades marca uma conquista significativa para a população e chega em excelente momento. “Os Portais desempenham um papel muito importante, pois prestam auxílio às pessoas em momentos delicados para elas. Em um contexto social como o que estamos vivendo, com taxas de desemprego elevadas, abrir mais uma unidade poderá ajudar mais pessoas a voltarem ao mercado de trabalho formal, permitindo que a cidade retorne mais rápido a uma rotina de crescimento e desenvolvimento”, afirmou Cazzuni.

Em relação às outras unidades, a secretária afirmou que tudo continua “funcionando como antes”. “O Portal da Trabalhador Unidade Móvel promoverá a ampliação do serviço. A ideia por trás dessa nova unidade é cobrir pontos estratégicos da cidade, levando os serviços para mais próximo do cidadão”, finalizou.

O prefeito Rogério Lins, que visitou o espaço durante o início das atividades, também falou com os cidadãos que esperavam para serem atendidos e reafirmou o compromisso da gestão com a política de geração de empregos na cidade. “Reabrimos o Portal do Trabalhador do Centro e da Zona Sul e, agora, estamos com o Portal Móvel. Não mediremos esforços para dar oportunidade de emprego para as pessoas e fazer uma cidade melhor para todos”, frisou Lins.